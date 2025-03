Les travailleurs japonais obtiennent l’augmentation moyenne de salaire la plus élevée en 34 ans

Actualités

La Confédération japonaise des syndicats (Rengô) a annoncé que la négociation collective des syndicats avec la direction des entreprises a pu aboutir à une augmentation moyenne de salaire de 5,46 %, soit la plus importante hausse en 34 ans.

Puisque la majorité des entreprises nippones ont leur année fiscale qui s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, les syndicats négocient en février et en mars l’augmentation salariale et les autres conditions de travail pour l’année fiscale à venir. Le Rengô considère ces discussions comme la plus grosse bataille de l’année pour les syndicats envers le patronat et les désignent sous le nom de shuntô (littéralement « combat de printemps »).

Dans un contexte d’inflation et de pénurie de main-d’oeuvre, de nombreuses grandes entreprises ont déjà répondu pleinement aux demandes de leurs syndicats. Selon des experts, la question est désormais de savoir si la forte dynamique de hausse des salaires s’étendra aux entreprises de plus petite taille.

Les données initiales du Rengô montrent également que les syndicats comptant moins de 300 membres ont obtenu des offres d’augmentation de salaire de 5,09 % en moyenne, dépassant le seuil des 5 % pour la première fois en 33 ans.

« Nous avons pris un bon départ », a déclaré Yoshino Tomoko, la présidente du Rengô, lors d’une conférence de presse vendredi.



Yoshino Tomoko

