Expo universelle d’Osaka : un pavillon japonais dévoile la nouvelle « machine à laver humaine »

En amont de l’ouverture de l’Expo universelle d’Osaka le 13 avril, l’un des pavillons japonais de l’événement a été dévoilé à la presse. Il s’agit du « Pavillon de la santé d’Osaka ».

À l’intérieur, les journalistes ont pu voir une feuille de cardiomyocytes créée grâce à la technologie des cellules souches pluripotentes induites (iPS) et une zone expérimentale où des avatars sont générés à partir des données de santé des visiteurs.

Le Pavillon de la santé d’Osaka est centré sur le mot « Renaissance », qui fait référence à la réincarnation des personnes. L’extérieur du site s’inspire d’un nid d’oiseau et à l’intérieur se trouvent trois piliers qui imitent la structure de l’ADN.

Une démonstration de la version avancée de la « machine à laver humaine », qui avait attiré l’attention de nombreux visiteurs lors de l’exposition d’Osaka de 1970, il y a 55 ans, a également eu lieu. Cette invention avait été un phénomène médiatique à l’époque car elle lavait et séchait automatiquement le corps de l’utilisateur à l’intérieur d’une capsule. La version 2025 a conservé cette capacité mais permet également d’apaiser l’esprit grâce à des vidéos et à de la musique adaptées à l’humeur et à l’état physique que la machine détecte grâce à des capteurs mesurant le rythme cardiaque du passager. Le gouverneur de la préfecture Yoshimura Hirofumi a tenté lui-même l’expérience, et a déclaré en souriant : « C’était agréable et j’ai pu me détendre. »



Le gouverneur Yoshimura dans la capsule de la machine à laver humaine



L’extérieur du Pavillon de la santé d’Osaka



L’intérieur de la structure



Une feuille de cardiomyocytes créée grâce à la technologie des cellules souches pluripotentes induites (iPS).

