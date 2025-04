La moitié des foyers japonais dévorisés incapables d’acheter régulièrement des couches pour leur bébé

Actualités

D’après une enquête de l’ONG international Save the Children, qui a été menée entre les mois de juin et août 2024 auprès de 480 foyers japonais touchés par la pauvreté, 49,2 % d’entre eux ont déjà été en incapacité d’acheter des couches à leur bébé pour des raisons économiques, et concernant l’achat de lait infantile, le chiffre était de 39,6 %.

Par ailleurs, 74,6 % disent devoir changer les couches moins souvent que prévu à cause de problèmes financiers, tandis que 41,1 % sont contraints de nourrir leur enfant avec du lait dilué car se procurer du lait en poudre coûte trop cher pour eux.

Plus de 70 % des foyers interrogés étaient des familles monoparentales.

Interrogés sur une ou plusieurs opinions concernant les prestations sociales pour les ménages dans le besoin, 12,5 % ont déclaré vouloir utiliser le système mais qu’il était difficile de s’en servir, et le même pourcentage de sondés a dit ne pas savoir comment utiliser ce système.

« Si l’on considère que l’hygiène et la santé des nourrissons pourraient être affectées, il est nécessaire de prendre des mesures d’urgence, notamment en distribuant des couches jetables et d’autres produits et en renforçant le système de consultation », a déclaré un responsable de l’ONG.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]