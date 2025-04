Nintendo annonce la sortie de la Switch 2 pour le 5 juin

Actualités

Nintendo a annoncé mercredi la sortie de sa Switch 2 pour le 5 juin, en suggérant un prix de 49 980 yens (310 euros) au Japon. En France, elle coûtera 470 euros, ou 510 euros avec le jeu Mario Kart World compris.

Parmi les différences notables par rapport à la première Switch, la console portable a un écran plus grand et elle est munie d’une béquille plus pratique que l’ancienne et d’un port USB-C supplémentaire. Côté nouvelles fonctionnalités, la Switch 2 sera entre autres dotée d’un chat vocal entre joueurs, de la possiblité de partager son écran en direct et d’une caméra.

Nintendo a fait savoir que les jeux de la première Switch seront compatibles. Sortie en mars 2017, les ventes de celle-ci auront totalisé 150,86 millions d’unités à la fin du mois de décembre 2024.

