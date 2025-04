Le Japon prolonge de deux ans les sanctions contre la Corée du Nord

Actualités

Le gouvernement japonais a décidé mardi de prolonger de deux ans ses sanctions envers la Corée du Nord.

Plus précisément, cela concerne l’interdiction des exportations et les importations entre les deux pays, ainsi que l’interdiction d’entrée au port des navires immatriculés en Corée du Nord et ayant déjà fait escale dans le pays.

Les sanctions devaient expirer dimanche.

Hayashi Yoshimasa, le porte-parole de l’exécutif, a expliqué que cette prolongation a été décidée au vu de la menace que posent les programmes de développement d’armes nucléaires et de missiles de Pyongyang, ainsi qu’en raison de la question de l’enlèvement des ressortissants japonais par des espions nord-coréens, une affaire toujours non résolue depuis les années 1970.

« Nous avons jugé que cette prolongation était impératif après un examen approfondi de ces situations et de la nécessité d’assurer la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU relatives aux sanctions », a-t-il déclaré.



Hayashi Yoshimasa

