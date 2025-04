La population japonaise a baissé pour la 14ème année consécutive

Actualités

La population japonaise, y compris les résidents étrangers, s’élevait à 123 802 000 personnes au 1er octobre 2024, soit une diminution de 550 000 personnes (-0,44 %) par rapport à l’année précédente, a annoncé lundi le ministère des Affaires intérieures et des Communications. Il s’agit de la 14e année consécutive de baisse.

Le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus a augmenté de 700 000 pour atteindre 20 777 000, ce qui représente 16,8 % de l’ensemble de la population, montrant ainsi que le pays connaît à la fois un déclin démographique et un vieillissement de la population.

Par ailleurs, pour la 18e année de suite, le pays a enregistré une baisse de sa population naturelle (la différence entre le nombre de naissances et de décès), à - 890 000 personnes.

L’augmentation de la population sociale, c’est-à-dire la différence entre le nombre de personnes arrivant au Japon et celles qui quittent le pays, s’est élevée à 340 000. Les arrivées au Japon ont été plus nombreuses que les départs pour la troisième année consécutive. De plus, 342 000 étrangers se sont installés au Japon, tandis que seulement 2 000 Japonais ont quitté le pays.

La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus a également atteint un niveau record de 29,3 %.

