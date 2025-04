Le Japon réussit à améliorer les symptômes de la maladie de Parkinson grâce aux cellules iPS

Actualités

Des chercheurs japonais ont annoncé jeudi qu’ils avaient réussi à améliorer les symptômes de personnes atteintes de la maladie de Parkinson grâce à des cellules nerveuses créées à partir de cellules souches pluripotentes induites (iPS). Un article a été publié dans la revue Nature.

L’hôpital universitaire de Kyoto et le Center for iPS Cell Research and Application (CiRA) ont indiqué que les symptômes s’étaient améliorés chez quatre patients ayant participé à un essai clinique au cours duquel des cellules nerveuses créées à partir de cellules iPS ont été transplantées dans leur cerveau.

Sumitomo Pharma Co, qui a fourni les cellules nerveuses, prévoit de d’utiliser le système d’approbation accéléré de l’État, qui permet sous certaines conditions de valider rapidement les traitements concernant la médecine régénérative pour une utilisation limitée dans le temps. L’entreprise espère ainsi obtenir cette autorisation au plus tôt au cours de l’exercice fiscal actuel.

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative dans laquelle la fonction motrice est altérée en raison d’un déclin des cellules nerveuses qui produisent de la dopamine, une substance qui agit dans le cerveau.

La technologie des cellules iPS, développée par le professeur Yamanaka Shinya en 2006 (et qui a reçu le prix Nobel de médecine six ans plus tard), consiste à prélever des cellules d’un adulte provenant d’un minuscule échantillon de peau ou de sang pour les reprogrammer et cultiver en vue de créer une quantité illimitée de cellules capables de se différencier et de générer des cellules spécifiques aux tissus tels que ceux dont sont constitués les muscles, les os, le cœur, le foie, les vaisseaux sanguins et les nerfs. C’est l’un des espoirs majeurs pour traiter les maladies encore incurables à ce jour.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]