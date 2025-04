Actualités

Trois Japonais figurent sur la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde, publiée par le Time mercredi.

Il s’agit tout d’abord de Sanada Hiroyuki, « un acteur de légende, semblant tout droit sorti d’un mythe », selon le magazine américain. Le comédien de 64 ans avait reçu en janvier dernier le Golden Globe du meilleur acteur d’une série dramatique pour Shogun, ainsi que l’Emmy Award en septembre dernier dans cette même catégorie.

Yoshiki, musicien et producteur de 59 ans, fondateur du groupe de heavy metal X Japan, est « un artiste dont l’éclat a transcendé les frontières et les genres tout au long de sa carrière de plus de 40 ans ». Au début de l’année dernière par ailleurs, Yoshiki était devenu le tout premier Japonais à apposer ses mains et ses pieds dans le ciment du parvis du Chinese Theater, situé à Hollywood, l’un des plus célèbres cinémas au monde.

Nara Yoshitomo, 65 ans, est un artiste contemporain connu pour ses dessins de filles aux grosses têtes et aux yeux expressifs. Le magazine déclare que son travail « transmet des messages que nous avons besoin d’entendre, présentés d’une manière que nous pouvons digérer avec humour et clarté ».



Sanada Hiroyuki

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]