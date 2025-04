Ascension du mont Fuji : les réservations vont débuter avec toutes les voies désormais payantes

Actualités

Le gouvernement préfectoral de Yamanashi a fait savoir jeudi que les réservations pour escalader le mont Fuji par la voie Yoshida, la plus simple et la plus empruntée parmi les quatre chemins de randonnée, seront autorisées à partir du 24 avril.

Chaque grimpeur devra payer 4 000 yens (25 euros) et confirmer le respect des règles, dont celle de ne pas gravir d’une traite la montagne sans se reposer au moins une fois dans un gîte. Ce tarif imposé permet non seulement d’aider à maîtriser la congestion, mais également à employer du personnel pour diverses tâches liées à la sécurité et pour une assistance aux touristes étrangers.

La préfecture de Shizuoka, qui rendra payant pour la première fois l’ascension du mont Fuji par les trois autres voies (Fujinomiya, Shubashiri, Gotenba, tarif identique de 4 000 yens), ouvrira les réservations le 9 mai.

Chaque été plus de 200 000 personnes grimpent la plus haute montagne du Japon (3 776 mètres), et la plupart d’entre eux ont pour objectif d’atteindre le sommet avant l’aube pour contempler le lever du soleil. Un tel afflux provoque parfois des embouteillages conséquents, des malaises et autres accidents avec l’impossibilité de se reposer dans les gîtes déjà bondés.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]