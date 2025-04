L’étendue maximale de la banquise arctique cette année est la plus faible enregistrée, selon la JAXA

Actualités

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) et l’Institut national de recherche polaire ont dit vendredi que la superficie de la banquise arctique avait atteint cet hiver son niveau le plus bas depuis le début de la surveillance par satellite en 1979.

Selon eux, la glace a eu des difficultés à se former en raison des températures plus élevées au cours des mois de décembre, janvier et février. En temps normal, la banquise arctique s’étend d’octobre à mars. Son étendue maximale cet hiver a été de 13 790 000 kilomètres carrés le 20 mars, c’est à dire encore moins importante que la surface la plus petite enregistrée le 5 mars 2017, qui était de 13 920 000 kilomètres carrés.

Ces données proviennent du satellite Shizuku lancé par la JAXA en 2012 pour surveiller la circulation mondiale de l’eau.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]