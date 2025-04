Actualités

Onishi Takuya est devenu le troisième Japonais aux commandes de la Station spatiale internationale (ISS). L’astronaute de 49 ans assumera la gestion des activités des membres d’équipage et la sécurité en cas d’urgence.

Les deux autres Japonais au poste avant lui étaient Wakata Kôichi (commandant en 2014) et Hoshide Akihiko (2021).

Lors d’une petite cérémonie de passation de fonction samedi matin, Onishi a reçu une clef symbolique de son prédécesseur, le Russe Alexeï Ovtchinine (voir photo), et s’est exprimé brièvement en langue russe et anglaise, pour poursuivre en japonais : « Je pense que le fait que l’on m’ait confié un rôle aussi important prouve que la contribution du Japon à l’exploration spatiale habitée a été reconnue par la communauté internationale et qu’il y a de grandes attentes pour l’avenir. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de ces espoirs. »

