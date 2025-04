Le Japon dévoile un ordinateur quantique quatre fois plus puissant que son prédécesseur

Actualités

Fujitsu et l’institut Riken ont annoncé mardi qu’ils avaient mis au point un ordinateur quantique supraconducteur de 256 qubits dont la puissance de calcul est quatre fois supérieure à celle de son prédécesseur. Il pourra être exploité dès le mois de juin par les centres de recherche et les entreprises et s’attaquera à la résolution des problèmes les plus ardus au monde.

Les ordinateurs quantiques ont une puissance de calcul supérieure à celle des superordinateurs, mais nécessitent des dizaines de milliers, voire un million de qubits par unité pour éviter les erreurs de calcul.

La concurrence s’intensifie au Japon et ailleurs pour créer des ordinateurs quantiques plus petits et améliorer les méthodes de détection des erreurs.

Ce nouvel ordinateur quantique refroidit les circuits intégrés composés de matériaux supraconducteurs à un niveau proche du zéro absolu et est conçu pour libérer efficacement la chaleur interne.

