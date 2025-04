Face aux infractions des cyclistes, un nouveau système d’amendes sera mis en place en avril 2026

Actualités

L’Agence nationale de la police a fait savoir jeudi qu’elle introduira à partir du 1er avril 2026 un système de « contravention bleue » (ao kippu) autorisant les cyclistes à payer rapidement une amende pour les infractions légères du code de la route afin d’éviter une sanction pénale.

Le montant de ces amendes sera compris entre 5 000 et 12 000 yens (30 et 75 euros), identique à celles des infractions mineures des conducteurs de scooters. La somme maximale concernera les cyclistes pris en flagrant délit d’usage du smartphone pendant leur course.

La « contravention bleue » sera applicable pour 113 types de violations telles que griller le feu (6 000 yens) ou ignorer le Stop (5 000 yens). Une vingtaine d’infractions plus graves, comme la course en état d’ivresse, continueront de faire l’objet de sanctions pénales.



L’Agence nationale de la police, à Tokyo

