Plus de 20 % des canalisations d’eau du Japon ont dépassé leur durée d’exploitation légale

Plus de 20 % des canalisations d’eau au Japon ont dépassé leur durée d’exploitation légale, qui est de 40 ans.

Plus précisément, sur les 740 000 kilomètres de conduits d’eau du pays, 176 000 kilomètres sont concernées. Si rien n’est fait, leur proportion devrait atteindre 70 % en 2042.

Il est cependant devenu très difficile pour les municipalités de s’assurer de fonds nécessaires aux travaux de renouvellement des conduits car le déclin démographique et les mesures d’économie d’eau entraînent une baisse des recettes provenant des factures d’approvisionnement.

Le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme appelle les gouvernements locaux à accélerer les mesures de rénovation pour les canalisations d’eau et d’assainissement, et demande d’accorder la priorité à celles qui en ont le plus besoin.

En janvier dernier, la vétusté des conduits d’eau avait provoqué l’effondrement d’une partie d’une route dans la ville de Yashio, près de Tokyo, piégant un camion et son chauffeur (photo ci-dessous).

(Voir aussi notre article de fond : Sous l’asphalte, des bombes à retardement : le danger du vieillissement des réseaux d’égouts au Japon)

