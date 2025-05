« Encore plus de Honda vont arriver ! » : Donald Trump demande aux constructeurs japonais de produire aux États-Unis

Actualités

Le président Donald Trump a demandé aux constructeurs automobiles japonais d’accroître leur production aux États-Unis.

« Encore plus de Honda vont arriver sur le sol américain », a-t-il dit lors d’un discours tenu mardi dans le Michigan, qui est l’un des centres de cette industrie dans le pays. « Nous ne voulons pas qu’ils les fabriquent au Japon... Nous voulons qu’ils les fabriquent ici », a-t-il ajouté.

Trump a vanté les résultats des droits de douane élevés, notamment sur les véhicules et les pièces automobiles, en déclarant : « C’est ce qui permettra de créer davantage d’emplois dans cet État et dans ce pays, et aider ces constructeurs automobiles à rapatrier leurs usines le plus rapidement possible. »

Parallèlement, le dirigeant américain a réaffirmé sa volonté de mener des négociations sur les droits de douane avec la Chine. « Ils veulent conclure un accord. Alors nous allons le conclure, mais ce sera un accord équitable. »

