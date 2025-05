Le célèbre boys band Arashi cessera définitivement ses activités au printemps prochain

Actualités

Le groupe Arashi, l’un des boys band japonais les plus connus du pays et à l’étranger, a annoncé qu’il cessera son activité au printemps de l’année prochaine, après un dernier concert. Cette information a été communiquée mardi sur le site officiel de leur fan club.

Arashi est composé d’Aiba Masaki (42 ans), Jun Matsumoto Jun (41 ans), Ninomiya Kazunari (41 ans), Ôno Satoshi (44 ans) et Sakurai Shô (43 ans).

Débutant leur carrière en 1999, à seulement 15 ans pour les plus jeunes membres, Arashi a sorti 56 singles et 16 albums, et vendu au total plus de 30 millions d’exemplaires. Il s’est ancré comme un représentant des groupes d’« idoles » japonaises, à l’instar par exemple de AKB48 pour les filles.

Le groupe était en pause depuis 2020, quand leur leader Ôno Satoshi avait décidé de suspendre sa carrière pour une durée indéterminée.

