L’empereur retiré Akihito est sorti de l’hôpital sous traitement pour une pathologie cardiaque

L’empereur retiré Akihito, 91 ans, est sorti de l’hôpital sous traitement pour une pathologie cardiaque.

L’empereur émérite Akihito a été diagnostiqué comme souffrant d’une ischémie myocardique silencieuse, où la capacité du muscle cardiaque à pomper le sang se trouve réduite alors que le patient est asymptomatique.

Âgé de 91 ans, le père de l’actuel souverain a pu retrouver sa résidence du palais Sentô de Tokyo samedi, après cinq jours d’hospitalisation pendant lesquels il avait passé un électrocardiogramme, des radiographies, un échocardiogramme et un scanner coronaire. Il devra suivre un nouveau traitement et éviter d’effectuer des exercices intensifs, qui sont la cause de sa pathologie selon les médecins. Ces derniers surveilleront son état de très près, mais il pourra poursuivre certaines de ses activités comme l’étude des poissons, l’une de ses grandes passions.

En février 2012, Akihito avait subi un pontage aorto-coronarien, et dix ans plus tard, en juillet 2022, on lui avait diagnostiqué souffrant d’une insuffisance cardiaque (une déficience au niveau du ventricule droit). Sous traitement, son état actuel s’était amélioré.

L’impératrice émérite Michiko, 90 ans, est venue voir son époux tous les jours durant son séjour à l’hôpital. Le couple a exprimé sa reconnaissance envers le personnel de l’établissement.

