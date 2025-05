Le Japon dévoile sa nouvelle sonde Urashima pour atteindre 8 000 mètres de profondeur

Actualités

L’Agence japonaise pour les sciences et les technologies marines et terrestres (JAMSTEC) a dévoilé lundi une sonde des grands fonds marins capable d’atteindre 8 000 mètres de profondeur, soit le plus performant des engins de ce type existant au Japon.

Le « Urashima 8000 » est une version améliorée de la sonde Urashima, qui peut descendre à 3 500 mètres.

Les chercheurs espèrent ainsi étudier en détail la topographie du plancher marin comme celui autour de la fosse du Japon, et tenter de comprendre davantage le mécanisme derrière la survenue de séismes de grande ampleur.

L’Urashima est une sonde autonome en cours de développement depuis 1998. Elle peut naviguer sans équipage à bord en suivant un itinéraire entré dans l’ordinateur intégré et éviter les obstacles par elle-même. Elle a déjà été employée dans l’examen des glissements de terrain et des volcans sur les fonds marins.

