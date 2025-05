Chats calico : une équipe japonaise découvre le gène responsable de leur robe

Actualités



Le professeur Sasaki

Une équipe japonaise menée par le professeur Sasaki Hiroyuki de l’Université de Kyûshû a dit avoir découvert le gène déterminant la robe du chat calico, connu au Japon sous le nom de mike neko (« chat aux trois pelages »).

Les chercheurs ont compris que ces teintes étaient définies par le gène ARHGAP36 sur le chromosome X. Une portion manquante de ce gène se traduit par une couleur orange, alors que dans le cas contraire, la couleur est noire.

Cette découverte a été publiée jeudi dans la version en ligne de la revue américaine Current Biology.

« En tant qu’amoureux des chats, je ne pouvais pas laisser cette question sans réponse. J’ai organisé un appel pour des fonds en 2022 et 2023, auquel 600 personnes ont participé, permettant de récolter 10 millions de yens pour cette recherche », a dit le professeur Sasaki. « L’Université Stanford a également identifié le même gène et publié ses résultats en même temps que nous, alors on peut dire que le mystère est résolu », s’est-il enthousiasmé.

Il était établi depuis environ 120 ans que la plupart des chats calico étaient des femelles et que le chromosome X était responsable de déterminer leur robe. Quelque soixantaine d’années plus tard, les scientifiques avaient découvert que l’un des deux chromosomes X était inactivé pour cette espèce. Le gène responsable de la couleur de leur pelage était cependant longtemps resté inconnu.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]