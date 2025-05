Un Japonais drible un ballon de foot sur 2 000 km en Inde pour encourager les enfants

Actualités

Un Japonais a réussi à atteindre son objectif de dribbler un ballon de football sur 2 000 km entre Kolkata et New Dehli. Son périple aura duré deux mois et demi.

Hagihara Nozomu est arrivé jeudi à l’ambassade du Japon dans la capitale indienne, où nombre de ses amis l’attendaient pour célébrer sa prouesse. À travers elle, l’homme de 31 ans cherchait à être inscrit au Guinness des Records afin de donner un coup de projecteur à la promotion du football auprès des enfants, en leur communiquant notamment les vertus de patience et de courage.

Le dernier record de ce type datait de 2023, où un Australien avait dribblé un ballon de foot sur 337 kilomètres pendant sept jours.

Après avoir pratiqué ce sport pendant 19 ans au Japon, Hagihara est venu en Inde en 2021 en tant que membre d’une ONG internationale. Il a créé une équipe de football, le « FC Nono », dans l’État de Bihar, qui est l’un des plus défavorisés du pays, pour contribuer à l’éducation des petits indiens.

