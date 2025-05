Le Japon et la Corée du Sud ouvriront des voies prioritaires dans certains aéroports

Actualités

Le gouvernement nippon a annoncé mercredi que le Japon et la Corée du Sud mettront en place des voies d’immigration prioritaires dans certains aéroports au cours du mois de juin afin de réduire le temps de vérification des documents pour les citoyens de ces deux pays.

Cette décision a été prise afin de promouvoir les relations bilatérales qui ont été établies il y a tout juste soixante ans cette année.

Les aéroports concernés par cette mesure sont ceux de Haneda et Fukuoka pour le Japon, et ceux de Gimpo et de Gimhae pour la Corée du Sud.

Les passagers déjà entrés dans le pays l’année dernière et arrivant à l’aéroport entre 9 h 00 et 16 h 00 sont éligibles pour passer par ces voies prioritaires, et les membres de leur famille également.

Les deux gouvernements s’étaient accordés en septembre dernier pour réfléchir à des mesures visant à faciliter les procédures d’immigration entre ces deux pays.

