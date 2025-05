Un ancien procureur d’Osaka accusé d’agression sexuelle demande à sa victime de ne pas parler

Actualités

La victime d’une agression sexuelle présumée commise par un ancien procureur général de la préfecture d’Osaka a dit que celui-ci lui avait demandé dans une lettre de ne pas en parler.

La victime, également procureure, a tenu une conférence de presse mercredi au Club des correspondants étrangers à Tokyo, où elle a révélé le contenu de la lettre manuscrite rédigée par Kitagawa Kentarô, anciennement à la tête du Bureau des procureurs du district d’Osaka.

Dans ce document qui est daté du 28 octobre 2019, environ un an après les faits supposés, Kitagawa s’excusait pour son acte et écrivait « je te demande au prix de ma vie de ne pas parler de ce qui s’est passé ». « Si cela devient public, je n’aurais pas le choix que de me tuer. » Il ajoutait aussi que « ce gros scandale » risquerait de provoquer une vague de critiques sur le ministère public.

« Il m’a intimidée et tenter de m’empêcher de m’exprimer tout en prenant la magistrature et ses employés en otages » a dit la femme. « J’étais trop effrayée pour parler. »



La lettre en question

