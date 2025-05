Donald Trump déclare qu’U.S. Steel restera sous le contrôle des États-Unis

Actualités

Le président Donald Trump a déclaré dimanche qu’U.S. Steel, que la société japonaise Nippon Steel cherche à acquérir dans son intégralité, « restera sous le contrôle des États-Unis ».

« Sinon, je ne conclurais pas l’accord », a ajouté le dirigeant américain, laissant entendre que son gouvernement ne pourrait autoriser la firme nippone à acquérir qu’une partie des actions de U.S. Steel.

Il a également souligné que tout en ne connaissant pas l’issue de cette affaire, « il s’agit d’un investissement et d’une acquisition partielle », et que Nippon Steel était selon lui une bonne entreprise qui s’apprêtait à investir des milliards de dollars dans l’industrie sidérurgique.

Donald Trump a fait ces commentaires après avoir écrit sur les réseaux sociaux vendredi dernier qu’il soutenait un « partenariat planifié » entre les deux entreprises. Il a affirmé que « U.S. Steel restera en Amérique » et que l’investissement potentiel apporterait 14 milliards de dollars de retombées économiques aux États-Unis. Il n’a toutefois pas précisé s’il approuverait le plan d’acquisition ou s’il divulguerait les détails du partenariat.

À la fin de l’année dernière déjà, l’ancien président Joe Biden avait bloqué l’acquisition par Nippon Steel en expliquant que cela « placerait l’un des plus grands producteurs américains d’acier sous contrôle étranger et créerait un risque pour notre sécurité nationale et nos chaînes d’approvisionnement essentielles ». Les deux entreprises avaient alors intenté une action en justice contre le gouvernement américain. Donald Trump, avant son investiture, avait également exprimé son refus du rachat et son désir de renforcer l’industrie sidérurgique nationale par des droits de douant et des avantages fiscaux.

