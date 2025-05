Une explosion à Tokyo fait dix blessés légers

Actualités

Une explosion s’est produite mardi matin sur un chantier de construction dans une zone résidentielle près de la station de métro Kasai, dans l’arrondissement tokyoïte d’Edogawa. Dix personnes, dont des ouvriers et des habitants du quartier, ont été légèrement blessées, souffrant notamment de douleurs aux oreilles.

Du gaz s’échappant d’un cylindre souterrain endommagé lors de travaux de forage aurait été enflammé par des étincelles, provoquant l’explosion. Une machine de forage chargée sur un camion a été brûlée. Une trentaine de camions de pompiers ont été dépêchés.

Des murs brisés, des fenêtres et des panneaux endommagés et d’autres dégâts ont été constatés sur 38 immeubles et commerces. Des éclats de verre étaient éparpillés sur le sol.

« J’ai entendu trois ou quatre détonations. J’ai senti le sol trembler. », a témoigné le gérant d’un supermarché à proximité du site de l’accident.

