Deux Japonais remportent le deuxième et cinquième prix au piano au Concours Reine Élisabeth

Actualités

Hisasue Wataru et Kamei Masaya ont remporté dimanche respectivement le deuxième et le cinquième prix au piano lors du Concours Reine Élisabeth, à Bruxelles, l’une des plus prestigieuses compétitions de musique classique au monde.

« J’avais senti que cet événement, qui met l’accent sur les chansons modernes, convenait avec ma personnalité », a dit Hisasue. « J’étais très fatigué parce que c’était un long concours qui a duré un mois, mais j’ai pu rester concentré et acquérir une précieuse expérience. »

Après le lycée, il était parti étudier à l’Université de musique de Freiburg, en Allemagne, ainsi qu’au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, et à l’Université des Arts de Berlin. En 2017, il avait obtenu la troisième place à la Compétition internationale de musique de Munich. Il vit actuellement à Berlin, tout en revenant au Japon pour des concerts.

Sur les douze finalistes du Concours Reine Élisabeth, catégorie piano, quatre étaient japonais. Le champion est le Néérlandais Nikola Meeuwsen.



Hisasue Wataru, 30 ans, et Kamei Masaya, 23 ans, le 1er juin à Bruxelles

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]