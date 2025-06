Un ministre palestinien appelle le Japon à reconnaître la Palestine comme un État

Actualités

Lors d’une conférence de presse tenue au Japan National Press Club mardi, le ministre palestinien de l’Économie Mohammed Al-Amour a appelé le Japon à reconnaître la Palestine comme un État, ajoutant que la solution à deux États était la seule viable pour résoudre le conflit.

Près de 150 pays membres de l’ONU ont reconnu la Palestine comme un État, dont neuf pays de l’Union européenne.

Le ministre a déclaré qu’un cessez-le-feu dans la Bande de Gaza était la priorité des priorités, demandant à la communauté internationale de faire pression sur Israël pour mettre fin à ce qu’il considère comme « l’injustice majeure du XXIe siècle ».

Il a également fait savoir que l’Autorité palestinienne travaillait avec l’Égypte et d’autres pays arabes à la reconstruction de Gaza, en espérant coopérer avec le concert des nations pour attirer les investissements et développer les infrastructures tout en gérant les terres et les résidents.

