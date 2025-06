La famille impériale a visité Okinawa pour commémorer les morts, 80 ans après la guerre

Actualités

L’empereur Naruhito, l’impératrice Masako et leur fille la princesse Aiko se sont rendus à Okinawa mercredi pour commémorer les morts de la Bataille d’Okinawa il y a 80 ans.

Il s’agit par ailleurs de la première visite d’Aiko sur l’île.

La famille impériale est arrivée à l’aéroport de Naha vers 13 h 00 dans un avion spécial depuis l’aéroport de Haneda.

Dans la ville d’Itoman, ils ont déposé des fleurs au Mausolée national pour la paix des morts de guerre, et se sont profondément inclinés devant un ossuaire.

Plus de 200 000 personnes (soldats japonais et américains, et civils) ont péri durant la Bataille d’Okinawa qui a eu lieu à la fin de la Guerre du Pacifique. Il s’agit de la septième visite du souverain actuel à Okinawa et de la troisième visite avec son épouse, suivant celle d’octobre 2022.

