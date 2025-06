Des médias japonais mettent en place une initiative de fact-checking concernant les élections

Actualités

L’Association japonaise des éditeurs de journaux a lancé une initiative de vérification des faits pour les informations en ligne relatives aux élections, à commencer par l’élection de l’assemblée métropolitaine de Tokyo qui se tiendra le 22 juin.

La collaboration entre l’agence de presse Jiji Press, le groupe Yomiuri Shimbun, Saga Shimbun et Nippon Television Network, vise à améliorer l’équité et la crédibilité du travail de fact-checking et à diffuser largement des informations fiables et exactes.

Il s’agira d’analyser les informations incertaines qui risquent de nuire au bon déroulement des élections en les classant comme « correctes », « pratiquement correctes », « sans fondement », « incorrectes » et « fausses ». Les éditoriaux ne sont pas concernés.

Les résultats de l’évaluation pourraient être publiés par les quatre sociétés participantes.

Celles-ci coopéreront avec le Japan Fact-check Center, une organisation à but non lucratif. Elles inviteront également d’autres entreprises médiatiques à participer.

