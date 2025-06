Sortie mondiale de la Nintendo Switch 2

Actualités

Nintendo a lancé sa Switch 2 jeudi.

Dans la capitale nippone, une centaine de personnes qui ont pu être tirées au sort pour se procurer dès ce matin la console portable au grand magasin Bic Camera du quartier d’Ikebukuro trépignaient d’impatience en attendant en file.

« La première console de Nintendo en huit ans, c’est un sacré événement », a commenté un homme d’une trentaine d’années.

Parmi les différences notables par rapport à la première Switch, son successeur a un écran plus grand et il est muni d’une béquille plus pratique que l’ancienne et d’un port USB-C supplémentaire. Côté nouvelles fonctionnalités, la Switch 2 est entre autres dotée d’un chat vocal entre joueurs, de la possibilité de partager son écran en direct et d’une caméra.

Son prix est de 49 980 yens (305 euros) en version japonaise, et 69 980 yens (430 euros) en version multilingue. En France, elle est commercialisée à 479,99 euros (coût standard).

Les jeux de la première Switch seront compatibles. Sortie en mars 2017, les ventes de celle-ci auront totalisé 150,86 millions d’unités à la fin du mois de décembre 2024.

