Ishiba Shigeru s’est entretenu au téléphone avec le nouveau président de la Corée du Sud

Actualités

Le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru et le nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung se sont entretenus par téléphone pendant 25 minutes lundi, où ils ont reconnu l’importance de la coopération entre leurs pays et avec les États-Unis, et ont espéré se rencontrer en personne prochainement.

Lee doit participer au sommet du G7 au Canada à la mi-juin. Les deux gouvernements organiseront alors une entrevue entre les deux dirigeants.

Ishiba a félicité Lee pour son accession à la présidence et a déclaré qu’il espérait faire progresser les relations bilatérales en s’appuyant sur les fondations que les deux gouvernements ont établies.

Le Premier ministre a également dit qu’il souhaitait coopérer avec Lee pour résoudre le problème nord-coréen, notamment la question des Japonais enlevés par le régime de Pyongyang.

Ishiba et Lee ont confirmé qu’ils renforceraient la communication intergouvernementale à l’occasion du 60e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays.

