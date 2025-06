Les États-Unis demandent désormais au Japon d’augmenter le budget de leur défense à 5 % de leur PIB

Actualités

À travers la voix du porte-parole du Pentagone Sean Parnell, les États-Unis ont demandé samedi aux pays alliés d’Asie-Pacifique, dont le Japon, de monter le budget de la défense à hauteur de 5 % de leur PIB.

Cette demande dépasse de loin le programme du gouvernement nippon de consacrer 2 % de leur PIB à leur défense d’ici l’exercice 2027 (avril 2027-mars 2028).

Le président Donald Trump avait initialement requis du Japon de rehausser leur budget défensif à 3 %, mais étant donné que les pays membres de l’OTAN discutent actuellement de le monter à 5 % pour eux-mêmes, Sean Parnell a demandé que les pays alliés d’Asie-Pacifique procèdent également ainsi.

Il a déclaré qu’une telle augmentation des dépenses serait bénéfique pour la sécurité des alliés de l’Asie-Pacifique et qu’un système de partage des coûts plus équilibré et plus juste avec eux serait dans l’intérêt des citoyens américains. Il a ajouté que l’approche du président Trump était basée sur cette vision de bon sens.



Sean Parnell

