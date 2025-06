[Vidéo] Un défilé à Osaka pour changer l’image négative des couches pour adultes

Actualités

L’Expo universelle d’Osaka 2025 a accueilli mardi un défilé de mode au cours duquel des mannequins ont présenté des couches pour adultes innovantes de différentes couleurs.

L’événement a été organisé par la Japan Medical and Welfare Fashion Association pour tenter de changer l’image de ce produit d’hygiène, que beaucoup trouvent gênant et se sentent honteux de porter.

« Il s’agit d’une expérience sociale pour voir ce qui se passe si les couches sont plus visibles que les jupes ou les pantalons », a déclaré Hirabayashi Kei, directeur de l’association.

Une trentaine de mannequins, dont des utilisateurs de fauteuils roulants et de prothèses, ont présenté différents types de couches élégantes, dont des pagnes et des shorts, assortis à leurs autres vêtements et chaussures.

