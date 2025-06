Le président de la Japan Post Holdings s’excuse pour les contrôles insuffisants d’alcoolémie de ses livreurs

Actualités

Masuda Hiroya, le président et directeur général de la Japan Post Holdings, qui quittera ses fonctions, a présenté ses excuses mercredi lors de la réunion générale des actionnaires en raison des contrôles insuffisants d’alcoolémie et de santé des livreurs.

« Nous feront tous les efforts possibles afin d’éviter de perturber les opérations de distribution du courrier et des colis et causer des problèmes aux clients », a-t-il dit au début de la séance. De nombreux actionnaires ont appelé l’entreprise à améliorer sa capacité de gouvernance.

Les deux propositions de gestion soumises ont été approuvées, y compris la nomination de Negishi Kazuyuki comme nouveau président de la Japan Post Holdings et Koike Shin’ya comme nouveau président de la Japan Post.

Environ 2 300 bureaux de poste au Japon, soit 75 % du total, n’avaient pas procédé aux contrôles obligatoires d’alcoolémie et de santé des livreurs, et au cours de l’exercice 2024 (avril 2024-mars 2025), quatre cas de conduite en état d’ébriété par des chauffeurs postaux avaient été enregistrés dans le pays. Le ministère des transports avait alors mis en place un audit puis décidé de révoquer sa licence de transport de marchandises générales. La Japan Post ne pourra plus utiliser 2 500 de ses véhicules de livraison.

