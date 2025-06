Le célèbre boys band Tokio a annoncé sa dissolution

Actualités

Le boys band japonais Tokio a annoncé sa dissolution mercredi, après que l’un des membres, Kokubun Taichi, a décidé la semaine dernière de cesser ses activités pour une durée indéfinie à la suite d’une violation des règles de conformité.

Selon leur agence, le groupe a conclu qu’il était difficile de regagner la confiance et le soutien des fans dans de telles circonstances. Cette séparation est intervenue dans un contexte de sévères critiques, car les explications ont été jugées insuffisantes sur ce qu’avait réellement fait Kokubun Taichi.

Tokio a commencé sa carrière en 1994 en sortant leur single « Love you only » puis leur album intitulé TOKIO la même année. Les membres sont apparus séparément dans de nombreuses émissions de divertissement en tant qu’animateurs ou chroniqueurs, et également dans des séries télévisées et des films.

Le groupe était à l’origine composé de cinq artistes. Yamaguchi Tatsuya l’a quitté en raison d’une agression sexuelle envers une mineure et des problèmes d’alcool en 2018, puis Nagase Tomoya afin de poursuivre une carrière en solo. Les trois membres restant étaient le leader Joshima Shigeru, Matsuoka Masahiro et Kokubun Taichi.

