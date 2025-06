La justice italienne condamne trois Japonais à de la prison pour pollution des eaux

Actualités

Un tribunal italien a reconnu coupable trois Japonais dont un ancien dirigeant d’une ancienne filiale de Mitsubishi pour avoir pollué les eaux de la région de la Vénétie avec du PFAS (per- et polyfluoroalkylées), qui est un composé chimique potentiellement cancérigène et qui persiste dans l’environnement.

Ces trois personnes font partie des 11 accusés condamnés à des peines de prison allant de 2 ans et huit mois à 17 ans et six mois pour leur rôle dans la contamination par les PFAS.

Deux des ressortissants japonais ont été condamnés à 16 ans de prison, et le troisième a 11 ans.

L’ancienne filiale de Mitsubishi, Miteni, qui a fait faillite en 2018, produisait des PFAS dans son usine de la province de Vicence, en Vénétie, depuis les années 1960. Des fuites de déchets provenant de l’usine auraient entraîné une pollution généralisée de l’eau et du sol.



L’usine Miteni, en Vénétie, désormais fermée

