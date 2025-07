Le Japon et l’Inde organisent un événement inédit pour garantir l’approvisionnement en minerais critiques

Actualités

Une grande réunion s’est tenue mercredi à New Delhi entre l’Inde et le Japon dans l’objectif de s’assurer des chaînes d’approvisionnement en minerais critiques et en batteries utilisant ces ressources.

C’est la première fois qu’un événement sur ce thème est organisé entre les deux pays. Environ 200 personnes y ont participé, dont des représentants des deux gouvernements et quelque 70 sociétés, y compris des membres de la Battery Association for Supply Chain, un groupe industriel japonais.

Les inquiétudes sont vives concernant la position dominante de la Chine dans le raffinage et le traitement des minérais critiques.

Des tables rondes ont été arrangées sur des sujets tels que la production et le recyclage des batteries utilisées dans les véhicules électriques et d’autres produits. Les entreprises ont également eu l’occasion de mener des négociations commerciales individuelles.



L’événement s’est tenu à l’ambassade du Japon à New Delhi.

