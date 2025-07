Tourisme : le service de livraison de bagages du casier de gare jusqu’à l’hôtel se développe au Japon

Actualités

Un service de livraison de bagages entre les casiers des gares et les hôtels se développe au Japon. Il permet aux usagers de laisser leurs bagages dans des casiers et de les faire livrer le jour même à l’hôtel où ils séjournent.

Ce service a été lancé l’année dernière par les compagnies JR West et Osaka Metro dans la préfecture d’Osaka. La région métropolitaine de Tokyo l’a également introduit dans certaines grandes gares comme Shinjuku et Shibuya.

L’expansion du service de livraison de casiers à l’hôtel devrait permettre de désengorger les transports publics. En effet, les gros bagages des touristes, tels que les valises, transportés dans les trains et les bus causent parfois des problèmes notamment pendant les heures de pointe.

Pour utiliser ce service, les bagages doivent être placés dans un casier réservé à cet effet. Les frais varient en fonction de la taille des bagages et de l’endroit où ils se trouvent, entre 1 500 et 3 500 yens (9 et 20 euros environ).

