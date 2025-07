Donald Trump a annoncé au Japon une imposition de 25 % sur les importations

Actualités

Le président Donald Trump a déclaré lundi que son administration imposerait des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Japon à partir du 1er août.

Ces tarifs, qui seront imposés séparément de ceux sur les industries individuelles telles que l’acier et l’aluminium, concerneront entre autres les véhicules et composants automobiles, les biens électroniques et des équipement industriels.

Le dirigeant américain a fait cette annonce dans une lettre adressée au Premier ministre japonais Ishiba Shigeru, qui a été publiée sur le réseau Truth Social. Donald Trump y critique le déficit commercial des États-Unis avec le Japon, qu’il considère comme une « menace majeure » pour l’économie et la sécurité nationale de son pays. L’Archipel a un excédent de 68 milliards de dollars.

« À partir du 1er août 2025, nous imposerons au Japon des droits de douane de 25 % seulement sur chaque produit japonais expédié aux États-Unis, indépendamment de tous les droits de douane sectoriels », a-t-il écrit.

Dans le même temps, Donald Trump a indiqué que les États-Unis pourraient envisager « un ajustement de cette lettre » si le Japon souhaitait ouvrir ses marchés et supprimer les barrières non tarifaires.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]