Une équipe japonaise découvre que les anciens océans étaient remplis de calmars

Actualités

En employant une nouvelle méthode de technologie numérique, des chercheurs japonais ont découvert que les anciens océans étaient remplis de calmars, dont la population dépassait celle des poissons ou des ammonites.

L’équipe, principalement composée de membres de l’Université de Hokkaidô, a mis au jour un grand nombre de fossiles de calmars dans des roches de la fin du Crétacé, il y a environ 70 millions à 100 millions d’années, en utilisant une nouvelle technique appelée extraction numérique de fossiles, qui consiste à photographier l’intérieur des roches en tranches circulaires.

L’équipe a pu ainsi examine des roches de la fin du Crétacé sur l’île septentrionale de Hokkaidô, en comparant les fossiles de calmars avec ceux de poissons et d’ammonites de la même période et en estimant leurs populations.

L’étude a révélé que l’océan du Crétacé abritait davantage de calmars que de poissons et d’ammonites, dont on sait qu’ils ont prospéré à cette époque.

Peu de fossiles de calmars avec peu de tissus durs avaient jusqu’à maintenant été découverts, et le processus de leur évolution et de leur succès était inconnu. Cela s’explique par la difficulté d’extraire des fossiles d’espèces de calmars, car ils sont petits et fragiles, bien qu’ils puissent laisser des becs durs.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]