Le premier parc à thème Pokémon ouvrira au printemps prochain

Actualités

The Pokemon Company a annoncé l’ouverture au printemps prochain de son premier parc à thème permanent.

Baptisé PokePark Kanto, il sera situé au sein du parc d’attractions Yomiuriland, dans la ville d’Inagi (préfecture de Tokyo), à environ une demi-heure du centre de la capitale. Les tickets seront disponibles à partir de cet automne.

Le parc s’étendra sur 2,6 hectares et sera divisé en deux espaces, la « forêt » et la « ville ». Les visiteurs pourront s’aventurer dans ces univers pour y chercher des personnages et acheter une grande variété d’articles liés à ce célébrissime jeu, toujours aussi populaire depuis sa création en 1996.

