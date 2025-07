Violation possible de l’espace aérien japonais : les avions des Forces d’autodéfense mobilisés 157 fois

Actualités

Les avions de chasse des Forces japonaises d’autodéfense ont été mobilisés 157 fois pour des incursions possibles dans l’espace aérien en avril-juin, principalement en réponse à des appareils chinois et russes, a fait savoir le ministère de la Défense jeudi.

Le nombre de déploiements contre des avions russes a été de 32, le deuxième plus bas depuis l’exercice 2013, mais le ministère considère toujours ce chiffre comme élevé. Le nombre de déploiements contre des avions chinois a été cependant plus important, avec 122, soit 78 % du total.

En mai, un hélicoptère chinois a pénétré dans l’espace aérien du Japon après avoir décollé d’un navire des garde-côtes qui s’était lui aussi introduit dans les eaux japonaises au large des îles Senkaku, situées à environ 400 km à l’ouest de l’île d’Okinawa. Ces îles de la mer de Chine orientale, administrées par le Japon, sont revendiquées par la Chine.

Par ailleurs, plus de 1 300 décollages et atterrissages d’avions de chasse et d’autres appareils sur des porte-avions chinois avançant vers l’océan Pacifique depuis la mer de Chine orientale ont été confirmés.



Le ministère de la Défense, à Tokyo

