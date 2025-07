Face à une pénurie de chirurgiens à l’horizon 2040, des experts appellent à centraliser les ressources

Actualités

En alertant sur la diminution du nombre de chirurgiens au Japon, un groupe d’experts du ministère de la Santé a appelé vendredi à centraliser les opérations chirurgicales et les radiothérapies pour le traitement du cancer.

Cette recommandation fait partie des propositions compilées par le groupe, qui a étudié le système japonais de traitement du cancer à l’horizon 2040, où la pénurie de chirurgiens devrait s’accélérer et où le pays devrait avoir une population encore plus âgée et encore moins de personnes en âge de travailler. Les appareils de radiothérapie sont coûteux et le nombre de patients qui en ont besoin varie d’une région à l’autre. Une centralisation permettra de concentrer les ressources et les compétences et d’offrir un traitement de meilleur qualité.

Selon ces spécialistes, d’ici 2040, la demande de chirurgies du cancer devrait diminuer de 5 %, tandis que celle pour la radiothérapie devrait s’élever de 24 %.

Estimant que le nombre de patients touchés par cette pathologie augmentera de 3 % par rapport au niveau actuel pour atteindre 1 055 000 en 2040, et que le nombre de chirurgiens gastro-intestinaux baissera de 39 % si la situation reste inchangée, le groupe a averti que le maintien des traitements chirurgicaux actuellement fournis pourrait s’avérer difficile.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]