Une alerte au tsunami émise après un séisme de magnitude 8,7

Actualités

L’Agence météorologique japonaise a émis une alerte au tsunami (tsunami keihô) mercredi matin dans plusieurs régions longeant l’océan Pacifique après un séisme de magnitude 8,7 qui s’est produit près de la péninsule de Kamtchatka, sur le territoire russe, au nord-est de l’île de Hokkaidô, vers 8 h 25.

La hauteur du raz-de-marée pourrait atteindre un maximum de trois mètres. À 10 h 30, une hauteur de 30 cm a été observée dans la ville de Nemuro, à Hokkaidô, et vers 11 h 50, une hauteur de 50 cm a été observée dans le port de Sendai.

La zone concernée par l’alerte s’étend de la côte Pacifique à Hokkaidô jusqu’à la péninsule de Kii, au sud d’Osaka, et les îles d’Izu et d’Ogasawara.

L’Agence a aussi émis un avis de tsunami (tsunami chûihô) pour les zones situées face à la mer d’Okhotsk et à la mer du Japon à Hokkaidô, les zones côtières du Pacifique des régions de Shikoku et de Kyûshû (sud-ouest), et les zones côtières de la région d’Amami au sud-ouest du Japon et de la préfecture d’Okinawa.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]