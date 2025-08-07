« Adriana » : une équipe japonaise développe un médicament révolutionnaire comparable à la morphine

Actualités

Une équipe de l’Université de Kyoto a mis au point un analgésique comparable à la morphine, mais sans effets secondaires graves.

La morphine, qui est généralement administrée aux patients atteints de cancer, entraîne d’importants effets indésirables tels que des problèmes respiratoires et une dépendance.

Selon les chercheurs, ce nouveau médicament, « Adriana », est un anti-douleur révolutionnaire qui agit selon un mécanisme complètement différent de celui de la morphine et des autres opioïdes synthétiques existants. Ce produit pourrait transformer radicalement le contrôle de la douleur en médecine.

L’équipe espère également qu’Adriana contribuera à résoudre ce qu’on appelle « l’épidémie d’opioïdes », qui cause de nombreux décès, principalement dus à des overdoses.

Les conclusions de ces chercheurs ont été publiées dans l’édition en ligne de la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

