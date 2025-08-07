Seven Eleven compte ouvrir 1 000 nouvelles supérettes d’ici 2030

Actualités

Seven & i Holdings a annoncé mercredi qu’elle allait augmenter le nombre de ses supérettes Seven Eleven au Japon de 1 000 unités et ouvrir 1 300 nouveaux magasins à l’étranger d’ici l’exercice 2030.

Jusqu’à cette échéance, le géant de la distribution prévoit de multiplier par plus de dix le chiffre d’affaires annuel de son service de livraison national à travers ses konbini, pour atteindre 120 milliards de yens (environ 700 millions d’euros).

« Nous allons nous transformer en une entreprise axée sur l’activité des supérettes de proximité », a déclaré Stephen Dacus, qui a pris ses fonctions de PDG en mai.

Il est prévu que jusqu’à 3 200 milliards de yens (18 milliards d’euros) soient investis d’ici l’exercice 2030 afin de financer des fusions et acquisitions visant à soutenir l’activité des supérettes et leur rénovation. L’entreprise compte atteindre à cette date 3 400 milliards de yens de bénéfice d’exploitation, soit une hausse de 26 % par rapport à il y a six ans.



Stephen Dacus en conférence de presse

