[Vidéo] Les premières images du nouveau musée TeamLab à Kyoto

Actualités

En amont de l’inauguration d’un nouveau musée TeamLab, baptisé TeamLab Bio Vortex, près de la gare de Kyoto le 7 octobre prochain, l’un de ses espaces a été dévoilé à la presse, où une dizaine d'œuvres numériques donnent un avant-goût de l’univers dans lequel seront plongés les visiteurs.

