L’astronaute Onishi Takuya est retourné sur Terre après avoir été aux commandes de l’ISS

Onishi Takuya est revenu sur Terre sain et sauf après un séjour d’environ cinq mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS), dont il était aux commandes.

La capsule Crew Dragon a amerri au large des côtes californiennes dimanche à 00 h 33 avec à son bord également d’autres astronautes. Une heure après environ, la trappe de l’engin s’est ouverte et Onishi est apparu, souriant et saluant la caméra.

Il s’agissait du deuxième vol spatial pour Onishi, le premier remontant à 2016. Il était devenu le troisième commandant japonais de l’ISS en avril dernier, après Wakata Kôichi et Hoshide Akihiko respectivement en 2014 et 2021.

Le 2 août, Onishi a accueilli à bord Yui Kimiya, 55 ans, qui a été sélectionné comme astronaute au Japon en même temps que lui.

