Pluies diluviennes à Kumamoto : deux personnes sont décédées

Actualités

Deux personnes sont mortes dans la préfecture de Kumamoto lors des fortes pluies qui ont frappé la région du sud-ouest de dimanche à mardi.

Dans la ville de Kosa, une femme, sa fille et son fils ont été sauvés d’une voiture emportée par un glissement de terrain. Le mari âgé d’une cinquantaine d’années a cependant été retrouvé à l’extérieur du véhicule en état d’arrêt cardio-respiratoire. Son décès a été confirmé par la suite.

Lundi, dans la ville de Yatsushiro, une septuagénaire a été retrouvée en état d’arrêt cardio-respiratoire dans une voiture tombée dans un fossé d’irrigation. Son décès a été confirmé après son transport à l’hôpital.

L’Agence météorologique japonaise a expliqué que les fortes pluies étaient dues à la circulation continue d’air extrêmement chaud et humide en provenance de la mer de Chine orientale et du système de basse pression situé au-dessus du front. Celui-ci ne s’étant pas déplacé aussi loin au sud que prévu, une zone de précipitations linéaires s’est développée par intermittence dans la préfecture de Kumamoto à partir de la nuit du 10 août, et des avis de fortes précipitations de courte durée ont été émis l’un après l’autre, battant tous les records.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]