26 ministres des Affaires étrangères alertent sur la situation humanitaire « inimaginable » à Gaza

Des Palestiniens transportant des sacs de farine près des points de distribution, le 8 août à Gaza.

Les ministres des Affaires étrangères de 26 pays, dont le Japon et la France, ont publié mardi un communiqué commun dans lequel ils expriment leur inquiétude face à la situation humanitaire « inimaginable » qui règne dans la Bande de Gaza.

« Il est nécessaire d’agir de toute urgence pour mettre fin à la famine et inverser la tendance », ont-ils déclaré.

Le communiqué affirme aussi qu'« aucune force létale ne doit être employée aux points de distribution ». De nombreux habitants de Gaza ont en effet été tués par balle alors qu’ils tentaient de se procurer de la nourriture sur ces sites gérés par Israël et les États-Unis.

Israël a été critiqué par de nombreux membres de la communauté internationale pour avoir restreint l’entrée de l’aide à Gaza. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décrit la situation à Gaza comme une famine massive provoquée par l’homme. Bien que le gouvernement israélien ait assuré le mois dernier qu’il prévoyait de favoriser l’acheminement des fournitures, Gaza reste en situation de crise.

Concernant l’augmentation du nombre de décès liés à la malnutrition à Gaza, Israël a tenté d’éviter les critiques en affirmant que l’organisation terroriste du Hamas exagérait la situation et que les Nations unies ne livraient pas les fournitures.

