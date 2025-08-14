60 ans des relations nippo-coréennes : les deux dirigeants se rencontreront le 23 et 24 août

Actualités

Le président sud-coréen Lee Jae-myung se rendra au Japon les 23 et 24 août pour s’entretenir avec le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru, ont annoncé mercredi les gouvernements japonais et sud-coréen.

Il s’agira de la première visite de Lee au Japon depuis son entrée en fonction en juin dernier.

Lors de cette rencontre, les deux dirigeants réaffirmeront leur engagement à développer progressivement les relations bilatérales, alors que les deux pays célèbrent cette année le 60e anniversaire de la normalisation de leurs relations diplomatiques. Ils partageront également un dîner.

Ishiba et Lee ont convenu de poursuivre la diplomatie dite « de la navette », consistant en des visites réciproques dans leurs pays respectifs. Durant leur prochaine réunion, ils viseront à renforcer les relations bilatérales ainsi que les relations trilatérales avec les États-Unis, en tenant compte des ambitions hégémoniques de la Chine et du développement nucléaire et balistique de la Corée du Nord.

Lee se rendra par ailleurs aux États-Unis à partir du 24 août pour s’entretenir avec le président Donald Trump.

(Lira aussi : La « diplomatie pragmatique » du nouveau président sud-coréen : retour sur 60 ans de relations avec le Japon)



L’entretien entre les deux dirigeants le 17 juin dernier au Canada

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]